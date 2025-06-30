Сучасна реабілітація для захисників: фонд «Надія», Валерій Дубіль і Віта Присяжнюк обладнали фізіотерапевтичний кабінет

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з президенткою фонду Вітою Присяжнюк та за ініціативи голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерія Дубіля, передала сучасне медичне обладнання для фізіотерапевтичного кабінету одного з медичних закладів столиці. Це стало можливим у співпраці з фондом «Батальйон Волонтер».

У клініці проходять реабілітацію військовослужбовці, які отримали травми внаслідок надмірних фізичних навантажень під час служби: щоденне носіння бронежилетів, амуніції, важких наплічників дається взнаки. Ураження суглобів, хребта, перенапруження опорно-рухового апарату — часті проблеми, з якими стикаються наші захисники.

Сучасне обладнання, яке отримав медзаклад, дозволить значно підвищити ефективність реабілітаційних процедур і пришвидшити відновлення пацієнтів.

«Допомога медзакладам, де в тому числі лікуються і поранені військові, є для нас пріоритетною. Адже від того, наскільки якісну реабілітацію вони отримають, залежить швидкість і якість їхнього відновлення», — зазначив Валерій Дубіль.

Серед переданого обладнання — апарати, які значно розширюють можливості реабілітації. Це, зокрема, апарат ультразвукової терапії з вбудованими клінічними протоколами, що забезпечує точну й адресну дію на уражені ділянки тіла, прилад короткохвильової індуктотермії, який дозволяє глибоко прогрівати тканини та знімати біль, а також використовується для лікування м’язових спазмів і контрактур. Окремо варто відзначити апарат для лікування діадинамічними струмами — ефективний інструмент для знеболення та відновлення після травм. Серед іншого — апарат ударно-хвильової терапії, що допомагає при хронічному болю, і прилад для гальванізації та електрофорезу, який підсилює дію лікарських засобів. Усе це обладнання допоможе медичній команді якісніше проводити реабілітацію військових і сприятиме їхньому швидшому одужанню.

Крім фізіотерапевтичного обладнання, заклад отримав витратні медичні матеріали від фонду Дениса Парамонова та фонду Eltech Trust, а також вітамінні комплекси від Revival Foundation та Lifeable. Суттєву підтримку також надали меценати Ігор Корж та Олексій Юренко.