З Румунії екстрадували ватажка банди, що спалювала квартири та будинки українців

До України з Румунії екстрадували організатора злочинної групи, яка відповідальна за серію умисних підпалів у різних регіонах країни, повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Перебуваючи за кордоном, він сформував організовану групу з десяти осіб, які за грошову винагороду підпалювали приватне майно громадян. За кожне «завдання» виконавці отримували від 500 до 3 тисяч доларів США. Для звіту перед замовниками палії знімали підпали на відео.

Злочинна група встигла знищити щонайменше чотири приватні будинки та п’ять квартир на території України.

У січні 2024 року правоохоронці затримали десятьох виконавців, а вже у квітні 2025 року — самого організатора на території Румунії. Після завершення юридичних процедур його екстрадували до України.