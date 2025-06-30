У тимчасово окупованому Криму російські військові вдалися до відчайдушних заходів: вони активно глушать мобільний зв'язок у районі стратегічного військового аеродрому "Саки". Цю інформацію оприлюднив український партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на дані своїх агентів безпосередньо з міста Саки.

За повідомленнями "АТЕШ", придушення мобільного сигналу здійснюється в безпосередній близькості до об'єкта, який має величезне значення для російських окупантів. Саме тут зосереджена ворожа авіація, численні засоби ППО та критично важлива паливна інфраструктура.

"Причиною таких дій є панічний страх перед ударами з боку Сил оборони України", — наголошують в "АТЕШ". Окупанти, очевидно, намагаються будь-яким чином запобігти витоку інформації про розміщення військової техніки та пересування особового складу на аеродромі, розуміючи, що будь-яка інформація може бути використана українськими силами.

Аеродром у Саках є одним із ключових військових об'єктів на Кримському півострові, що дозволяє Росії здійснювати повітряні операції в Чорноморському регіоні. За даними української розвідки та відкритих джерел, нещодавно туди було перекинуто додаткове обладнання та посилені системи ППО, що свідчить про усвідомлення росіянами загрози та їхні спроби посилити захист.