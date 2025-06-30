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Війна

Окупанти "ховають" аеродром "Саки" від ЗСУ

Окупанти "ховають" аеродром "Саки" від ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму російські військові вдалися до відчайдушних заходів: вони активно глушать мобільний зв'язок у районі стратегічного військового аеродрому "Саки". Цю інформацію оприлюднив український партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на дані своїх агентів безпосередньо з міста Саки.

За повідомленнями "АТЕШ", придушення мобільного сигналу здійснюється в безпосередній близькості до об'єкта, який має величезне значення для російських окупантів. Саме тут зосереджена ворожа авіація, численні засоби ППО та критично важлива паливна інфраструктура.

"Причиною таких дій є панічний страх перед ударами з боку Сил оборони України", — наголошують в "АТЕШ". Окупанти, очевидно, намагаються будь-яким чином запобігти витоку інформації про розміщення військової техніки та пересування особового складу на аеродромі, розуміючи, що будь-яка інформація може бути використана українськими силами.

Аеродром у Саках є одним із ключових військових об'єктів на Кримському півострові, що дозволяє Росії здійснювати повітряні операції в Чорноморському регіоні. За даними української розвідки та відкритих джерел, нещодавно туди було перекинуто додаткове обладнання та посилені системи ППО, що свідчить про усвідомлення росіянами загрози та їхні спроби посилити захист.

Теги:

АТЕШаеродром Сакиглушіння зв'язку в Криму
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