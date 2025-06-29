Зеленський нарешті підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції

Народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко стверджує, що президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін.

Про це він написав у Facebook.

У такий спосіб Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони. Костенко привітав такий крок, заявивши, що «це крок, якого давно вимагала реальність війни».

«Росія не є стороною цієї Конвенції й масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень», — написав депутат.

Тепер, за його словами, вихід з Оттавської конвенції мають законодавчо закріпити у Верховній Раді. Офіційно на сайті президента відповідного указу наразі немає.

Зазначимо, що Естонія разом із Польщею, Латвією та Литвою ще в березні оголосили про вихід з Оттавської конвенції.

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них — Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще 2005 року.

Конвенція спрямована на знищення протипіхотних наземних мін у всьому світі. Крім того, вона зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розміновувати території. А втім, великі держави, які є колишніми або чинним виробниками наземних мін, не стали підписувати договір. До них належать США, Китай і Росія.

Оттавська конвенція, підписана 1992 року, є міжнародною угодою, спрямованою на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Кожна країна, яка підписала її, взяла на себе зобов'язання ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не виробляти, не купувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати їх. Країни, що підписали її, також зобов'язалися знищити всі наявні у них міни такого типу.

Україна 24 лютого 1999 р. підписала Оттавську конвенцію, а 27 грудня 2005 р. ратифікувала її. Росія до Оттавської конвенції не приєдналася, але, застосовуючи протипіхотні міни, Росія в будь-якому разі порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки такі міни за визначенням є зброєю невибіркової дії.

У травні 2020 року за президента Володимира Зеленського Україна в межах виконання своїх зобов'язань за Оттавською конвенцією ліквідувала 3 млн протипіхотних мін.