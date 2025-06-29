“Останнє Різдво”: роман про гармонію почуттів посеред хаосу війни

Цей художній твір — драматична історія пари з передмістя Києва, яка проживає Різдво на межі розриву стосунків.

Днями побачив світ новий роман письменника та журналіста Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу». Книгу реалізувало видавництво «Терен» за підтримки Громадської організації «Ґардарика», інформує "Вечірній Київ".

У центрі сюжету — подружжя середнього віку та їхня шестирічна донька, яка стає свідком того, як тріщать по швах звичні уявлення про любов, довіру й родину.

Сварки, емоційна втома, навіть агресія — все це подається в непричесаному, натуральному вигляді. 24 лютого 2022 року їхнє життя змінюється назавжди. Спочатку — примирення. Потім — несподіване рішення залишитися вдома. А далі — окупація, небезпека, жорстокість озброєних варварів. Історія родини розгортається до 5 березня — у реаліях, знайомих багатьом жителям Київщини.

Головний герой роману, Богдан Терета, — корінний киянин і колишній історик, який у своїх внутрішніх переживаннях дає суб’єктивну, але глибоку картину Києва, з усіма його перевагами, недоліками та контрастами. У романі фігурують Печерськ і Поділ, ДВРЗ і Андріївський узвіз, згадується Майдан у ніч побиття студентів, і вся топографія міста стає не лише тлом, а й частиною внутрішнього самопочування персонажа.

Окремі епізоди роману можуть викликати сильні емоції. Зокрема, йдеться про сцену, де жінка стає жертвою сексуального насильства, рятуючи чоловіка від розстрілу. Автор попереджає: цей твір — для дорослої аудиторії, і деякі моменти можуть бути тригерними для читачів із травматичним досвідом.

Разом із тим, у романі багато уваги приділено світоглядному фону перед повномасштабним вторгненням. В одному з епізодів описано розмову в салоні краси, де клієнтки, роблячи манікюр, ностальгують за радянським минулим, критикують сучасну Україну і повторюють російські пропагандистські кліше. Головний герой намагається їм опонувати — але стикається з байдужістю та глузуванням.

«Коверзнєв фіксує не лише психологічний стан людей перед катастрофою, а й парадокс того часу: саме ті, хто адекватно осмислював історію й сучасність України, були на маргінесі — висміяні, проігноровані. В атмосфері поверхневої стабільності вже пульсувала глуха тривога — і автор дуже точно це передає», — зазначають у видавництві.

«Останнє Різдво перед кінцем світу» — це роман не так про війну, як про ціну кохання, про складність вибору, і про те, як інколи буває просто двом людям повернути гармонію, коли натомість світ навколо занурюється в хаос.