﻿
Спорт

Девід Бекхем переніс операцію: понад 20 років терпів біль

Девід Бекхем переніс операцію: понад 20 років терпів біль

Колишній футболіст "МЮ" та "Реала", сер Девід Бекхем переніс операцію з відновлення зап’ястя, яке він зламав під час матчу за національну команду понад 20 років тому. Про це повідомляє газета The Sun.

Дружина ексфутболіста збірної Англії Вікторія Бекхем опублікувала сторис в Instagram фото, на якому Девід перебуває на лікарняному ліжку з пов’язкою на руці.

Вона підписала знімок, побажавши йому якнайшвидшого одужання: Одужуй скоріше, татку.

Фото: Вікторія Бекхем/Instagram

За повідомленням видання, Бекхем потребував операції через травму руки, якої він зазнав під час товариського матчу проти Південної Африки в Дурбані у травні 2003 року.

Нещодавній рентгенівський знімок показав, що штифт, який використовувався для фіксації зап’ястя і мав би розсмоктатися, насправді залишився в передпліччі.

— Девід страждав від болю роками, але не думав про це. Він просто продовжував жити, поки в останні місяці біль не став зовсім нестерпним. Рентген показав, що штифт не розсмоктався, тому його записали на операцію, щоб остаточно вирішити цю проблему через всі ці роки, – сказало джерело газеті.

Також інформатор The Sun сказав, що дружина Бекхема була біля його ліжка після операції і все минуло добре.

Девід Бекхем зламав зап’ястя після падіння в першому таймі проти команди ПАР. Він продовжив гру з перев’язаною рукою і був замінений лише наприкінці другого тайму, коли замість нього на поле вийшов Джермейн Дженас.

У самому матчі Бекхем відзначився асистом, а гра завершилася перемогою команди трьох левів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортуДевід Бекхемфутболіст
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Іран зібрався купляти китайські винищувачі Chengdu J-10C, а не російські Су-35
Свiт 27.06.2025 17:41:32
Іран зібрався купляти китайські винищувачі Chengdu J-10C, а не російські Су-35
Читати
Мати Стефанішиної придбала квартиру в центрі Києва вчетверо дешевше за ринкові ціни
Полiтика 27.06.2025 17:37:11
Мати Стефанішиної придбала квартиру в центрі Києва вчетверо дешевше за ринкові ціни
Читати
Більшість прихильників Зеленського не бачить, як країна сповзає до авторитаризму
Суспiльство 27.06.2025 16:43:34
Більшість прихильників Зеленського не бачить, як країна сповзає до авторитаризму
Читати

Популярнi статтi