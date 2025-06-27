Девід Бекхем переніс операцію: понад 20 років терпів біль

Колишній футболіст "МЮ" та "Реала", сер Девід Бекхем переніс операцію з відновлення зап’ястя, яке він зламав під час матчу за національну команду понад 20 років тому. Про це повідомляє газета The Sun.

Дружина ексфутболіста збірної Англії Вікторія Бекхем опублікувала сторис в Instagram фото, на якому Девід перебуває на лікарняному ліжку з пов’язкою на руці.

Вона підписала знімок, побажавши йому якнайшвидшого одужання: Одужуй скоріше, татку.

Фото: Вікторія Бекхем/Instagram

За повідомленням видання, Бекхем потребував операції через травму руки, якої він зазнав під час товариського матчу проти Південної Африки в Дурбані у травні 2003 року.

Нещодавній рентгенівський знімок показав, що штифт, який використовувався для фіксації зап’ястя і мав би розсмоктатися, насправді залишився в передпліччі.

— Девід страждав від болю роками, але не думав про це. Він просто продовжував жити, поки в останні місяці біль не став зовсім нестерпним. Рентген показав, що штифт не розсмоктався, тому його записали на операцію, щоб остаточно вирішити цю проблему через всі ці роки, – сказало джерело газеті.

Також інформатор The Sun сказав, що дружина Бекхема була біля його ліжка після операції і все минуло добре.

Девід Бекхем зламав зап’ястя після падіння в першому таймі проти команди ПАР. Він продовжив гру з перев’язаною рукою і був замінений лише наприкінці другого тайму, коли замість нього на поле вийшов Джермейн Дженас.

У самому матчі Бекхем відзначився асистом, а гра завершилася перемогою команди трьох левів.