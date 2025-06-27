Xiaomi конкурент Tesla, за годину отримав 290 тис. замовлень на новий електрокар

Китайська технологічна компанія Xiaomi запустила продаж свого другого автомобіля - електричного позашляховика YU7. Несподівано компанія отримала велику кількість замовлень на нього - 289 тис. за першу годину продажів, пише Reuters. Акції Xiaomi зросли майже на 10%.

Аналітики вказують на те, що Xiaomi позиціонує YU7 як конкурента Tesla Model Y, при цьому новий китайський кросовер коштує трохи дешевше за конкурента - $35,4 тис. (253,5 тис. юанів) проти $36,8 тисяч.

Як відзначають аналітики компанії Jefferies, YU7 "коштує трохи менше Tesla Model Y, але пропонує набагато кращі характеристики та продуктивність".

Електромобіль випускатиметься у трьох версіях - звичайній, Pro та Max - з акумуляторними батареями потужністю від 96,3 кВт•год до 101,7 кВт•год та двигуном від 235 кВт до 508 кВт. Максимальна швидкість різних версій сягає від 240 км/год до 253 км/год.

У топовій версії - повний привід, 690 к.с., запас ходу до 760 км, а замість класичної дошки - величезний проекційний дисплей на всю ширину лобового скла, як у нових BMW.

Базова версія - задній привід, 320 к.с., натомість батарея обіцяє до 820-835 км на одному заряді, що навіть більше, ніж у Tesla Model Y.

Xiaomi заявляє, що YU7 демонструє рекордну для електричного позашляховика відстань, яку він може проїхати на одному заряді акумулятора - 835 км.

Продаж першого електромобіля Xiaomi - електричного седана SU7 - почалися торік у березні. Попит на нього також дуже високий - у 2024 році компанія продала понад 135 тис. таких електромобілів, а цього року планує продати майже 350 тис.