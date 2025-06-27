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Технології

Xiaomi конкурент Tesla, за годину отримав 290 тис. замовлень на новий електрокар

Xiaomi конкурент Tesla, за годину отримав 290 тис. замовлень на новий електрокар

Китайська технологічна компанія Xiaomi запустила продаж свого другого автомобіля - електричного позашляховика YU7. Несподівано компанія отримала велику кількість замовлень на нього - 289 тис. за першу годину продажів, пише Reuters. Акції Xiaomi зросли майже на 10%.

Аналітики вказують на те, що Xiaomi позиціонує YU7 як конкурента Tesla Model Y, при цьому новий китайський кросовер коштує трохи дешевше за конкурента - $35,4 тис. (253,5 тис. юанів) проти $36,8 тисяч.

Як відзначають аналітики компанії Jefferies, YU7 "коштує трохи менше Tesla Model Y, але пропонує набагато кращі характеристики та продуктивність".

Електромобіль випускатиметься у трьох версіях - звичайній, Pro та Max - з акумуляторними батареями потужністю від 96,3 кВт•год до 101,7 кВт•год та двигуном від 235 кВт до 508 кВт. Максимальна швидкість різних версій сягає від 240 км/год до 253 км/год.

У топовій версії - повний привід, 690 к.с., запас ходу до 760 км, а замість класичної дошки - величезний проекційний дисплей на всю ширину лобового скла, як у нових BMW.

Базова версія - задній привід, 320 к.с., натомість батарея обіцяє до 820-835 км на одному заряді, що навіть більше, ніж у Tesla Model Y.

Xiaomi заявляє, що YU7 демонструє рекордну для електричного позашляховика відстань, яку він може проїхати на одному заряді акумулятора - 835 км.

Продаж першого електромобіля Xiaomi - електричного седана SU7 - почалися торік у березні. Попит на нього також дуже високий - у 2024 році компанія продала понад 135 тис. таких електромобілів, а цього року планує продати майже 350 тис.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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