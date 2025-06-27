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Спорт

Клубний чемпіонат світу з футболу: Визначились пари 1/8 фіналу

Клубний чемпіонат світу з футболу: Визначились пари 1/8 фіналу

Завершилась групова стадія клубного чемпіонату світу з футболу, що проходить у США. Визначились пари 1/8 фіналу. 

Останніми до play-off вийшли мадридський "Реал" та саудівський "Аль-Хіляль". У 1/8 фіналу візьмуть участь 16 команд.

Пари першого раунду play-off виглядають так:

Сітка 1

28 червня

  • "Палмейрас" (Бразилія) - "Ботафого" (Бразилія)
  • "Челсі" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія)

30 червня

  • "Інтер" (Італія) - "Флуміненсе" (Бразилія)

1 липня

  • "Манчестер Сіті" (Англія) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Сітка 2

29 червня

  • "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Інтер Майамі" (США)
  • "Фламенго" (Бразилія) - "Баварія" (Німеччина)

1 липня

  • "Реал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)

2 липня

  • "Боруссія" (Німеччина, Дортмунд) - "Монтеррей" (Мексика)

Вперше у клубному чемпіонаті світу бере участь 32 команди. Фінальний матч відбудеться 13 липня на MetLife Stadium в Іст-Ретфорді (штат Нью-Джерсі).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболЧемпіонат світуНовини спорту
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