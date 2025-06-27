Клубний чемпіонат світу з футболу: Визначились пари 1/8 фіналу

Завершилась групова стадія клубного чемпіонату світу з футболу, що проходить у США. Визначились пари 1/8 фіналу.
Останніми до play-off вийшли мадридський "Реал" та саудівський "Аль-Хіляль". У 1/8 фіналу візьмуть участь 16 команд.
Пари першого раунду play-off виглядають так:
Сітка 1
28 червня
- "Палмейрас" (Бразилія) - "Ботафого" (Бразилія)
- "Челсі" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія)
30 червня
- "Інтер" (Італія) - "Флуміненсе" (Бразилія)
1 липня
- "Манчестер Сіті" (Англія) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)
Сітка 2
29 червня
- "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Інтер Майамі" (США)
- "Фламенго" (Бразилія) - "Баварія" (Німеччина)
1 липня
- "Реал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)
2 липня
- "Боруссія" (Німеччина, Дортмунд) - "Монтеррей" (Мексика)
Вперше у клубному чемпіонаті світу бере участь 32 команди. Фінальний матч відбудеться 13 липня на MetLife Stadium в Іст-Ретфорді (штат Нью-Джерсі).
Автор: Сергій Ваха