Клубний чемпіонат світу з футболу: Визначились пари 1/8 фіналу

Завершилась групова стадія клубного чемпіонату світу з футболу, що проходить у США. Визначились пари 1/8 фіналу.

Останніми до play-off вийшли мадридський "Реал" та саудівський "Аль-Хіляль". У 1/8 фіналу візьмуть участь 16 команд.

Пари першого раунду play-off виглядають так:

Сітка 1

28 червня

"Палмейрас" (Бразилія) - "Ботафого" (Бразилія)

"Челсі" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія)

30 червня

"Інтер" (Італія) - "Флуміненсе" (Бразилія)

1 липня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Сітка 2

29 червня

"Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Інтер Майамі" (США)

"Фламенго" (Бразилія) - "Баварія" (Німеччина)

1 липня

"Реал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)

2 липня

"Боруссія" (Німеччина, Дортмунд) - "Монтеррей" (Мексика)

Вперше у клубному чемпіонаті світу бере участь 32 команди. Фінальний матч відбудеться 13 липня на MetLife Stadium в Іст-Ретфорді (штат Нью-Джерсі).