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Гроші, зброя і переговори: ЄС відповідає на виклики на всіх фронтах

Гроші, зброя і переговори: ЄС відповідає на виклики на всіх фронтах

Україна виконала свою частину зобов’язань для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Тепер ЄС має зробити свій крок. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні, яке супроводжувалось трансляцією.

«Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання — тепер маємо виконати і ми», — зазначила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що процес вступу до Євросоюзу базується на заслугах, а Україна, попри війну, демонструє рішучість і послідовність у реформах.

Вона також підтвердила політичну та військову підтримку Києва. За словами очільниці Єврокомісії, ЄС вже виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості — ці кошти отримані з прибутків заморожених російських активів.

Крім того, ЄС готовий авансом надати Україні залишок у 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, враховуючи нагальну потребу у фінансуванні.

«Ми на шляху до досягнення цілі — передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз», — підкреслила вона.

Щодо політичного виміру, фон дер Ляєн заявила, що ЄС і надалі чинитиме тиск на Росію. Уже готується 18-й санкційний пакет, який передбачає нові обмеження та може бути погоджений найближчим часом. Єврокомісія очікує, що ці заходи змусять Москву перейти до реального діалогу, зокрема щодо припинення вогню.

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