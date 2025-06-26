Імовірного вбивцю мовознавиці Фаріон видав вміст телефона

У Шевченківському районному суді Львова дослідили вміст телефона В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє «Суспільне Львів».

Прокурор Дмитро Петльований розповів, що в телефоні Зінченка виявили тисячі фотографій, окремі з них у протоколі позначили як «скриншоти». Зокрема, це скриншоти з розташуванням Львівської політехніки, скверу Святого Юра, проспекту Чорновола та інших вулиць. За словами прокурора, Зінченко також зробив скриншот розташування на карті будинку, де проживала Фаріон.

Крім того, у телефоні знайшли зображення з логотипом ФСБ та з нацистською символікою: зі свастикою, Адольфом Гітлером, солдатами часів Третього Рейху.

Водночас Зінченко наголосив, що ці зображення не відображають його поглядів, а є мемами. За його словами, одну фотографію зі свастикою він завантажив з вікіпедії для любительського відеоролика.

У ніч проти 25 липня, трохи більше ніж за пів доби до затримання, хлопець завантажив зображення, що висміює Фаріон. Крім того, він зберігав світлину мовознавиці, на якій вона позувала із футболістом Ернестом Антві.

Також у нього виявили зображення з російськими символами «Z», з георгіївською стрічкою та картинку з неонацистськими лозунгами. Зінченко пояснив, що зберігав фотографії різних ідеологічних рухів й картинки з висміюванням проросійської позиції.

Крім того, прокурор розповів, що в телефоні Зінченка знайшли цілий блок зображень зі зброєю, зокрема й з комп’ютерних ігор.

Правоохоронці також з’ясували, що він шукав в інтернет-магазинах панаму, шорти зі смугою та компактну камеру.

Під час засідання зачитали листування Зінченка. Так, за даними слідства, на спеціальному форумі обвинувачений під ніком Параноїк розпитував, скільки коштуватиме переробити стартовий пістолет Stalker 2914 UK під вогнепальну зброю. Прокурор зазначив, що в листуванні, яке тривало з 26 до 29 березня 2024 року, фігурант домовився придбати пістолет за 3100 гривень.

Переказавши кошти, користувач під ніком Параноїк вказав поштомат у місті Дніпро та ім’я отримувача — Зінченко В’ячеслав Федорович — і номер телефону, повідомила сторона обвинувачення.

А 7-8 квітня Зінченко купив перероблений пістолет Stalker 2906 за 4000 гривень, додав прокурор.

Петльований також зачитав нотатки з телефона Зінченка із порадами, як стежити за людьми та не бути пійманим. У його хмарному сховищі знайшли досьє на Фаріон, міського голову Дніпра Бориса Філатова, блогера Сергія Стерненка та бізнесмена Геннадія Корбана.

Наступне засідання у справі відбудеться 21 липня. Як і в попередні рази, під будівлю суду прийшли дві групи людей. Одні тримали червоно-чорні стяги й фото з Фаріон та кричали: «Зінченку — довічне». Інші, одягнуті у футболки зі світлинами обвинуваченого, вигукували: «Волю».

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений, 19-річний В’ячеслав Зінченко, своєї провини не визнає. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію 15 млн гривень за вбивство матері.

Нагадаємо, за даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.

Зінченку закидають умисне вбивство людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю.

Слідство вважає, що в Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».

За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.