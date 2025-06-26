Названий головний учасник нового фільму про Джеймса Бонда

Хтось, напевно, подумав, що йдеться про виконавця ролі агента 007, але це не так. У разі останніх фільмів знаменитої франшизи при всій повазі до Деніела Крейга, який ще й отримав на зйомках купу травм, нове дихання в бондіану, яка практично вироджувалася, внесло нове покоління режисерів.

Те саме можна сказати і про новину, яку повідомляє ВВС. А саме - що режисером фільму, який ще не має виконавця ролі Бонда, стане Дені Вільнєв. Про це оголосила студія Amazon MGM, яка викупила права на франшизу у спадкоємців творців перших фільмів Барбари Брокколі та Майкла Г. Вілсон.

Дені Вільнєв, який отримав світове визнання за роботу над франшизою «Дюна», а також над фільмами «Той, що біжить по лезу 2049» та «Прибуття». вже заявив, що він «затятий шанувальник Джеймса Бонда» і має намір «вшанувати традиції» кінобондіани.

«Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом з батьком, ще з часів «Доктора Ноу» з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда. Для мене він – священна територія», - сказав він.

У той же час, Amazon не дав жодних натяків на наступного актора, який зіграє Джеймса Бонда. За чутками, основними претендентами на цю роль є британські актори Аарон Тейлор-Джонсон та Джеймс Нортон. Також до списку претендентів потрапило ім'я ірландського актора Пола Мескала.