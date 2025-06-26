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Культура

Названий головний учасник нового фільму про Джеймса Бонда

Названий головний учасник нового фільму про Джеймса Бонда

Хтось, напевно, подумав, що йдеться про виконавця ролі агента 007, але це не так. У разі останніх фільмів знаменитої франшизи при всій повазі до Деніела Крейга, який ще й отримав на зйомках купу травм, нове дихання в бондіану, яка практично вироджувалася, внесло нове покоління режисерів.

Те саме можна сказати і про новину, яку повідомляє ВВС. А саме - що режисером фільму, який ще не має виконавця ролі Бонда, стане Дені Вільнєв. Про це оголосила студія Amazon MGM, яка викупила права на франшизу у спадкоємців творців перших фільмів Барбари Брокколі та Майкла Г. Вілсон.

Дені Вільнєв, який отримав світове визнання за роботу над франшизою «Дюна», а також над фільмами «Той, що біжить по лезу 2049» та «Прибуття». вже заявив, що він «затятий шанувальник Джеймса Бонда» і має намір «вшанувати традиції» кінобондіани.

«Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом з батьком, ще з часів «Доктора Ноу» з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда. Для мене він – священна територія», - сказав він.

У той же час, Amazon не дав жодних натяків на наступного актора, який зіграє Джеймса Бонда. За чутками, основними претендентами на цю роль є британські актори Аарон Тейлор-Джонсон та Джеймс Нортон. Також до списку претендентів потрапило ім'я ірландського актора Пола Мескала.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

режисерДжеймс Бондагент 007Дені Вільнєв
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