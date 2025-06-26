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Надзвичайні події

У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями: є постраждалі

У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями: є постраждалі

25 червня поблизу Констанци, Румунія, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса, що перевозив 55 громадян України. Про це повідомляє місцеве видання Ziua de Constanta.

За попередньою інформацією, водій автобуса, у якому перебували чоловіки, жінки та діти, втратив контроль над керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу.

Внаслідок інциденту кілька пасажирів отримали легкі травми, їм була надана медична допомога безпосередньо на місці події. Двоє осіб були госпіталізовані до лікарні у свідомому стані для подальшого обстеження. Деталі стану їхнього здоров'я наразі не уточнюються.

Розслідування обставин ДТП триває.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДТПукраїнціРумуніяавтобуси
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