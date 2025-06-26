26 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

У «Резерв+» стався масштабний збій — застосунок не працює: майте при собі паперові документи для уникнення проблем із ТЦК.

В Києві можливі перевірки документів громадян і огляд транспорту — СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі столиці. Під час заходів можливі тимчасові обмеження руху вулицями, перевірка документів та огляд транспорту.

Трамп почав використовувати жорсткіший тон щодо Путіна, водночас виявив симпатію до українського президента Зеленського, назвавши його «дуже милим», — Financial Times.

ЗСУ зупинили наступ рф на Сумщині, лінію фронту стабілізовано. Україна скувала 50 тис. російських військових, — Сирський. У командуванні українського угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони всієї Сумщини.

На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього на трасі Київ — Чоп, — поліція області. Інцидент стався біля села Красів. Дитину госпіталізували. Розпочато службове розслідування.

КНДР може відправити додаткові війська в росію для війни з Україною в найближчі два місяці, — Reuters цитує південнокорейську розвідку.

В найближчі дні існує загроза чергового масованого-комбінованого удару, — монітори. Четвертий день поспіль спостерігається активність стратегічної авіації рф. Ймовірність вильоту “тушок” найближчим часом дуже висока.

Росія вже не залежить від Ірану у війні проти України, — FT. Після ударів Ізраїлю по іранських військових і ядерних об'єктах Тегеран втратив можливість активно допомагати кремлю.