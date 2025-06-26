26 червня, дайджест новин від редакції ForUА:
- У «Резерв+» стався масштабний збій — застосунок не працює: майте при собі паперові документи для уникнення проблем із ТЦК.
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В Києві можливі перевірки документів громадян і огляд транспорту — СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі столиці. Під час заходів можливі тимчасові обмеження руху вулицями, перевірка документів та огляд транспорту.
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Трамп почав використовувати жорсткіший тон щодо Путіна, водночас виявив симпатію до українського президента Зеленського, назвавши його «дуже милим», — Financial Times.
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ЗСУ зупинили наступ рф на Сумщині, лінію фронту стабілізовано. Україна скувала 50 тис. російських військових, — Сирський. У командуванні українського угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони всієї Сумщини.
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На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього на трасі Київ — Чоп, — поліція області. Інцидент стався біля села Красів. Дитину госпіталізували. Розпочато службове розслідування.
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КНДР може відправити додаткові війська в росію для війни з Україною в найближчі два місяці, — Reuters цитує південнокорейську розвідку.
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В найближчі дні існує загроза чергового масованого-комбінованого удару, — монітори. Четвертий день поспіль спостерігається активність стратегічної авіації рф. Ймовірність вильоту “тушок” найближчим часом дуже висока.
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Росія вже не залежить від Ірану у війні проти України, — FT. Після ударів Ізраїлю по іранських військових і ядерних об'єктах Тегеран втратив можливість активно допомагати кремлю.
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95% угорців у ході національного опитування висловилися проти прийому України до ЄС, — Орбан. Опозиція раніше зазначила, що ці опитування де-факто провалилися. Участь у голосуванні взяла мізерна частка угорців.