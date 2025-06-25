Путін боїться арешту та не полетить до Бразилії на саміт БРІКС

Президент Росії Володимир Путін не візьме участі у роботі саміту БРІКС, який запланований на 6–7 липня у Бразилії, через чинний ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомив його помічник Юрій Ушаков в коментарі агенції Reuters. За його словами, участь Путіна у заході ускладнена через "певні труднощі в контексті вимоги МКС". У зв’язку з цим російський лідер приєднається до саміту у форматі відеозв’язку.

– У цьому контексті уряд Бразилії не зміг зайняти чіткої позиції, яка б дозволила нашому президенту взяти участь у цій зустрічі, — зазначив Ушаков.

Росію на саміті особисто представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Варто нагадати, що Путін також відмовився від участі в саміті G20, який також має відбутися в Бразилії — країні, що ратифікувала Римський статут і зобов’язана виконувати рішення МКС.

Утім, торік він здійснив візит до Монголії, яка також є учасницею Римського статуту, проте жодних дій щодо арешту не було вжито.