﻿
Полiтика

Держави НАТО задекларували бажання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат

Держави НАТО задекларували бажання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат

Держави-члени Північноатлантичного альянсу, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку.

Про це йдеться у декларації саміту, переклад якої публікує "Європейська правда".

Ключовий елемент, навколо якого сформоване рішення саміту – це збільшення оборонних витрат союзників до 5% від ВВП.

Водночас члени НАТО погодилися, що допомога ЗСУ буде зарахована як частина оборонних витрат.

"Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", – йдеться у документі.

Необхідно зауважити, що рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени, включно з США та Угорщиною.

Також саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОУкраїнасамітГаагадекларація
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Відомий український актор приєднався до лав ЗСУ
Культура 25.06.2025 12:50:04
Відомий український актор приєднався до лав ЗСУ
Читати
Німеччина виділить понад 100 млн євро на виробництво українських ударних дронів Ан-196 "Лютий"
Економіка 25.06.2025 12:33:23
Німеччина виділить понад 100 млн євро на виробництво українських ударних дронів Ан-196 "Лютий"
Читати
Рубіо перекреслив військовий шлях для України
Полiтика 25.06.2025 12:15:09
Рубіо перекреслив військовий шлях для України
Читати

Популярнi статтi