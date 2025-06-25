Мерц: Путін розуміє лише мову сили, Європа говоритиме цією мовою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму виступі в Бундестазі знову рішуче засудив останні дії російських окупантів в Україні, назвавши авіаудари по житлових будинках та цивільних громадянах "варварськими". Він наголосив, що президент Росії Володимир Путін "розуміє тільки мову сили", і саме такою мовою Європа має намір говорити.

З огляду на це, Німеччина планує найближчим часом "збільшити підтримку українських Збройних сил" та "інвестувати в українську оборонну промисловість".

"Справжній, міцний мир для України вимагає волі всіх сторін. Своєю новою хвилею атак Росія чітко дала зрозуміти, що їй цього бракує. Путін розуміє лише мову сили. Тому миротворчість також означає бесіду цією мовою", – заявив канцлер Німеччини.

Мерц уточнив, що йдеться про "економічну силу", яка, за його словами, перетворюється на "переговорну силу". Він зазначив, що "в найближчому майбутньому нам доведеться жити в умовах надзвичайно дестабілізованого середовища та зіткнутися з багатьма викликами". У зв'язку з цим Німеччина збільшує свої витрати на оборону та прагне розвивати європейський оборонний потенціал.

"Багато вже зроблено, але недостатньо. Саме тому ми збільшимо нашу підтримку українських Збройних сил та спільно інвестуватимемо в українську оборонну промисловість", – підкреслив канцлер.

Крім того, Фрідріх Мерц торкнувся й інших міжнародних питань, зазначивши, що "відповідальність Німеччини виходить за межі України". Він закликав Ізраїль укласти угоду про припинення вогню з ХАМАС у секторі Гази, хоча і підтвердив, що Берлін, як і раніше, на боці Ізраїлю, але дозволяє собі замислюватися, "якої мети Ізраїль хоче досягти в Газі". Щодо конфлікту з Іраном, канцлер Німеччини закликав шукати дипломатичних рішень.