Британський боксер та володар поясу IBF у гевівейті Деніель Дюбуа вважає, що 24 раунди з Тайсоном Ф’юрі зробили чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика “зношеним”, і пообіцяв зробити так, щоб він зістарився за ніч бою 19 липня.

При цьому він висловив впевненість у власній перемозі, пише журнал The Ring.

На думку британця, Олександр “втрачає колишню форму”.

— Два бої з Ф’юрі, бій зі мною та іншими його виснажили. Я відчуваю, що він вже готовий зійти з п’єдесталу. Усик гордий, але в кожного настає момент, коли пора піти, – заявив Дюбуа.

За словами 27-річного Даніеля, він знає, що має зробити у реванші з Усиком.

— Це зробити його старим за одну ніч. За одну ніч в бою можна змусити хлопця постаріти, і це те, що я маю зробити. Цього разу я зроблю це як слід, без зайвої метушні, без балаканини, тільки удар за ударом, – додав він.

Дюбуа також сказав, що нічим не переймається і ще має час потренуватися та поспарингувати, щоб потім “виконати свою руйнівну роботу”.

ForUA.com нагадує, реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Олександр захищатиме пояси, якими володіє, та битиметься за повернення титулу IBF, який звільнив улітку 2024-го перед другим поєдинком з Тайсоном Ф’юрі.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.