Таїланд і Камбоджа на ножах: перекриття кордону, санкції, зупинення імпорту

Таїланд тимчасово обмежив перетин сухопутного кордону з Камбоджею у семи прикордонних провінціях.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення стали погіршення безпекової ситуації та зростання напруження між двома країнами на політичному та військовому рівнях.

Як повідомили в армії Таїланду, обмеження стосуються майже всіх категорій мандрівників, включно з туристами і торговцями. Винятки можливі лише з гуманітарних причин — для тих, хто потребує медичної допомоги, студентів та у невідкладних ситуаціях, що оцінюватимуться окремо.

Серед причин закриття називають також боротьбу з незаконними схемами шахрайства, які, за словами прем’єрки Таїланду Пхетхонтхан Чинават, активно діють на камбоджійському боці кордону. Вона оголосила про припинення постачання товарів першої необхідности, зокрема електроенергії та послуг інтернету, до регіонів, де виявлено подібні центри.

Казино в столиці Камбоджі Пномпені і вздовж кордонів з Таїландом є ключовою частиною туристичної індустрії країни і привабливою для тайських відвідувачів.

Таїланд тепер перекриє цей канал через обмеження всіх транспортних засобів, туристів і торговців.

Напруження між країнами посилилося після збройного інциденту в прикордонній зоні наприкінці травня, коли загинув камбоджійський військовий. Відтоді сторони вдалися до низки економічних і дипломатичних заходів у відповідь, зокрема Камбоджа зупинила імпорт палива з Таїланду.

Камбоджійський уряд вже звернувся до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути прикордонну суперечку.

Корінням суперечки також є стародавній храм Преах Віхеар, який за рішенням суду ООН належить Камбоджі, але Таїланд з цим не згоден, хоч і покинув територію.

ЮНЕСКО внесло храм до списку Всесвітньої спадщини саме як об'єкт Камбоджі — це викликало масові протести в Таїланді.