Допомога, що рятує: фонд «Надія» та Валерій Дубіль підтримали військових і медиків на Херсонщині та Миколаївщині

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем здійснила масштабну поїздку на Херсонщину та Миколаївщину — до лікарень і бойових підрозділів.

Медичну допомогу доставили до міських лікарень Херсону, а також до медзакладів Первомайська на Миколаївщині. Серед переданого — медичне обладнання, витратні матеріали, лабораторне приладдя, комплекти для хірургії, урології, ортопедії, розчини, засоби гігієни та вітаміни.

Окрема частина допомоги була спрямована на потреби 34-ї окремої бригади берегової оборони: взводу обслуговування та ремонту БПЛА, мінометних батарей, а також підрозділів Нацполіції. Військові отримали сучасне РЕБ-обладнання, генератори, зарядні станції та вітамінні комплекси.

«Сьогодні Херсонщина й Миколаївщина залишаються серед найуразливіших регіонів. Ми з командою не просто передаємо допомогу — ми тримаємо постійний звʼязок з медиками та військовими, аби оперативно реагувати на їхні потреби. Підтримка фронту і тилу — наша спільна відповідальність. Тільки обʼєднуючи зусилля, можемо наблизити мир і перемогу України», — зазначив Валерій Дубіль.

Ця гуманітарна місія стала можливою завдяки партнерам та меценатам фонду: Благодійному фонду Миколи Томенка «Рідна країна», Eltech Trust, Благодійному фонду Дениса Парамонова, Revival Foundation DC, LifeableHealth, Art of Saving Lives, AMAR UCRAÏNA, Inca Mallorca Solidaria, Fundación Europeos con Ucrania, Фонду «Україна Допомога Брайтшайд імені святого Лаврентія», професору Гайнріху Беннеру, Святославу Нечипоренку, Ігорю Кучеренку, Юлії Богатирьовій, Владлену Нікітіну та Євгену Довбні. Зібрати благодійний вантаж також допомогли Олексій Юренко та Ігор Корж.



З перших днів повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно підтримує українських військових і медиків. Завдяки допомозі партнерів передано близько 300 одиниць РЕБ-обладнання, сотні дронів, Starlink-систем, зарядних станцій. Медичні інститути та лікарні по всій Україні регулярно отримують від фонду сучасне обладнання та критично важливі витратні матеріали.