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Війна

Воїни ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку

Воїни ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку

На Покровському напрямку воїни Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію, знищивши штурмову групу російських окупантів. Про це повідомило командування ССО. Операція була спланована та виконана бійцями групи 144-го центру ССО у співпраці з операторами розвідувальних БПЛА, FPV-дронів, розрахунками мінометів та гранатометів, а також екіпажами скидів.

За повідомленням, ворожа група напередодні перешкодила ротації суміжників ССО, внаслідок чого один український захисник загинув, а ще один отримав поранення. Українські воїни вирішили не залишати цей інцидент без відповіді.

Операція розпочалася з прицільного удару FPV-дронів по тепловозу, де переховувалися окупанти. Після загоряння локомотива шестеро ворогів спробували втекти. П'ятеро з них були знищені на місці.

Один з поранених окупантів прикинувся мертвим, намагаючись уникнути ліквідації. Проте, завдяки успішним діям екіпажів скидів з позивними «Боцман» та «Велика», які продовжили моніторинг, поранений ворог згодом здався. Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою броньованого автомобіля HUMVEE.

Командир групи з позивним «Правий», який брав участь в евакуації полоненого, прокоментував ситуацію: «Якщо можна обміняти його на когось з наших пацанів, не ризикуючи занадто, то чому б цього не зробити». Ця заява підкреслює гуманний підхід українських військових, навіть у відповідь на агресивні дії ворога, та їхню зосередженість на поверненні власних захисників додому.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ССОПокровський напрямокFPV-дрони
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