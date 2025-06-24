Бред Пітт з'явився з коханою на лондонській прем'єрі фільму «F1:The Movie»

Бред Пітт - суперзірка такого масштабу, що може собі дозволити з'являтися на публиці як завгодно, наприклад, у спідниці. Але промоушн спортивної драми «F1:The Movie» від режисера Джозефа Косинські, один тільки виробничий бюджет якої склав $250 млн - справа надто серьйозна.

Отже на прем'єрі в Лондоні, де Пітт, як повідомляє ТСН, з’явився у супроводі своєї коханої, дизайнерки ювелірних прикрас Інеси де Рамон, Бред мав яскравий і стильний вигляд в образі, у якому поєдналися класична вишуканість і ретро-естетика 1970‑х років. На акторові був смарагдовий костюм, який для нього створили майстри легендарного лондонського ательє Anderson & Sheppard. Він складався з двобортного піджака з ґудзиками кольору металік і штанів у тон.

Нотки елегантності луку Пітта додали біла сорочку з розстебнутим коміром і атласна хустка кольору зеленки. Взутий він був у шкіряні темно-бордові туфлі. Свій аутфіт Бред завершив стильними окулярами-авіаторами з коричневими лінзами.

Інес для івенту обрала розкішну бежеву сукню по фігурі довжини максі від бренду Fendi. Вбрання було повністю розшите срібними паєтками та срібним і золотим бісером. По боках на бретельках на ньому були вузлики. Образ дівчина доповнила блискучою сумочкою від Nano Baguette з торочкою з каміння, що мерехтіла під світлом камер.

Рамон зробила акуратне укладання, ніжний макіяж із чорними стрілками і завершила лук діамантовими прикрасами.

Бред та Інеса позували, обіймаючи одне одного, а Рамон на фотосесії на червоній доріжці по-сімейному поправляла Пітту хустку на шиї.

Бред Пітт / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Про фільм:

Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом Формули-1 у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Напарником Сонні у перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Але, щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у Формулі-1 напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

В український прокат «F1: The Movie» вийде на цьому тижні.