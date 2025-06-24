﻿
Культура

Володимир Дантес випустив гімн любові та надії в часи війни

Володимир Дантес випустив гімн любові та надії в часи війни

Володимир Дантес представив новий трек про кохання в часи війни. У такі часи, як сьогодні, особливо важливими є пісні, в яких слухачу можуть впізнати свої почуття - і Володимир Дантес це знає. 

Як повідомляє Liza.ua, співак презентував новий ліричний трек під назвою “Ти не забудь” - композицію про кохання, яке живе крізь війну, відстань та розлуку.

“Цей трек про життя українців зараз, про світло та любов, які перемагають. Кліп до треку було знято у звичайному вагоні метро, і завдяки цьому вдалося зробити його максимально щирим. Хочу, щоб ця робота стала нагадуванням, що добро завжди перемагає, воно поруч, треба лише його бачити і вірити в нього. Саме про це цей трек, і я думаю він відгукнеться багатьом”, — розповів співак.

Трек «Ти не забудь» вже доступний до прослуховування на всіх музичних платформах.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

співакпісняВолодимир Дантестрек
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп оголосив про завершення «12-денної війни»
Головне 24.06.2025 07:17:00
Трамп оголосив про завершення «12-денної війни»
Читати
Погода 24 червня: короткочасні дощі та грози, прогріє до +32°
Суспiльство 24.06.2025 06:58:27
Погода 24 червня: короткочасні дощі та грози, прогріє до +32°
Читати
Amazon MGM Studios шукає режисера для нового фільму про Джеймса Бонда
Культура 24.06.2025 00:02:59
Amazon MGM Studios шукає режисера для нового фільму про Джеймса Бонда
Читати

Популярнi статтi