DeepSeek зливає інформацію спецслужбам КНР

Китайська компанія DeepSeek, яка розробила модель штучного інтелекту, співпрацює з китайськими військовими та спецслужбами, а також передає інформацію про користувачів владі КНР. Про це пише Reuters з посиланням на американських посадових осіб, які побажали залишитися анонімними.

Ми знаємо, що DeepSeek охоче надає підтримку діяльності китайських військових і спецслужб і, швидше за все, продовжить надавати її надалі.

За даними американців, китайська компанія, зокрема, передає інформацію про користувачів та статистику своєї ШІ-системи спецслужбам КНР. Китайське законодавство вимагає, щоб компанії, які працюють у країні, надавали дані уряду на запит.

DeepSeek понад 150 разів згадується у документах з закупівель Народно-визвольної армії Китаю та пов'язаних з нею організацій. Крім того, DeepSeek має доступ до великої кількості просунутих чипів H100, зроблених американською Nvidia, на експорт яких до Китаю діють обмеження США.

DeepSeek намагається використати компанії-одноденки у Південно-Східній Азії, щоб отримати доступ до інших технологій, щодо яких діє експортний контроль США.

20 січня 2025 року компанія DeepSeek представила свою модель штучного інтелекту R1. Компанія заявила, що їй вдалося створити модель, яка ні в чому не поступається західним конкурентам, при цьому витратила лише $6 млн на її навчання - у рази менше, ніж OpenAI.

Це викликало обвал котирувань акцій американських технологічних компаній, пов'язаних з розробкою ШІ. Аналітики натомість заявили, що китайський стартап явно скористався напрацюваннями інших розробників, а отже заявлені цифри видатків DeepSeek серйозно занижені.

При цьому Microsoft та OpenAI підозрюють, що DeepSeek не просто скористалася результатами роботи інших мовних моделей, але й займалася крадіжкою даних. Розробник ChatGPT та його головний акціонер почали внутрішнє розслідування з цього приводу.