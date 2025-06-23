﻿
Здоров'я

Вчені знайшли нову групу крові та дали їй назву

Вчені знайшли нову групу крові та дали їй назву

Французькі вчені знайшли нову групу крові — наразі вона вважається найрідкіснішою, оскільки виявлена лише в однієї людини, повідомляє ScienceAlert.

Заява про нову групу крові була зроблена через десятиліття після того, як дослідники отримали зразок крові від жительки Парижа, що народилася у Гваделупі.

У 2011 році жінка здавала стандартні аналізи перед операцією. Тоді медики помітили антитіло, яке не відповідає жодній відомій групі крові.

Але на той час ресурси не дали змоги провести подальші дослідження. Лише у 2019 році вчені змогли розгадати таємницю завдяки секвенуванню ДНК.

Таким чином було встановлено, що жінка успадкувала групу крові від батьків, у яких був мутований ген.

— Вона єдина людина у світі, яка сумісна сама з собою, — зазначив біолог Тьєррі Пейрар.

Нова група крові отримала назву "Гвада-негативна" через походження пацієнтки та тому що вона гарно звучить усіма мовами.

ForUA.com нагадує, що система груп крові ABO була вперше відкрита на початку 1900-х років.

Відтепер Пейрард та його колеги сподіваються знайти інших людей з такою ж групою крові.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вченіНовини медицинигрупа крові
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Малюк розповів про деталі операції "Павутина"
Війна 23.06.2025 18:56:39
Малюк розповів про деталі операції "Павутина"
Читати
Єрмак штовхає Зеленського балотуватися на другий термін
Полiтика 23.06.2025 18:45:48
Єрмак штовхає Зеленського балотуватися на другий термін
Читати
Чернишову вручили підозру в справі про одержання неправомірної вигоди
Суспiльство 23.06.2025 18:26:05
Чернишову вручили підозру в справі про одержання неправомірної вигоди
Читати

Популярнi статтi