Вчені знайшли нову групу крові та дали їй назву

Французькі вчені знайшли нову групу крові — наразі вона вважається найрідкіснішою, оскільки виявлена лише в однієї людини, повідомляє ScienceAlert.

Заява про нову групу крові була зроблена через десятиліття після того, як дослідники отримали зразок крові від жительки Парижа, що народилася у Гваделупі.

У 2011 році жінка здавала стандартні аналізи перед операцією. Тоді медики помітили антитіло, яке не відповідає жодній відомій групі крові.

Але на той час ресурси не дали змоги провести подальші дослідження. Лише у 2019 році вчені змогли розгадати таємницю завдяки секвенуванню ДНК.

Таким чином було встановлено, що жінка успадкувала групу крові від батьків, у яких був мутований ген.

— Вона єдина людина у світі, яка сумісна сама з собою, — зазначив біолог Тьєррі Пейрар.

Нова група крові отримала назву "Гвада-негативна" через походження пацієнтки та тому що вона гарно звучить усіма мовами.

ForUA.com нагадує, що система груп крові ABO була вперше відкрита на початку 1900-х років.

Відтепер Пейрард та його колеги сподіваються знайти інших людей з такою ж групою крові.