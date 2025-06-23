Мільйонні збитки правовласникам: кіберполіцейські викрили групу виробників фальсифікованого алкоголю

Оперативники Департаменту встановили близько 20 вебсайтів та кілька телеграм-каналів, які ділки використовували для оформлення замовлень по всій території України. Фігуранти виготовляли фальсифікований алкоголь під виглядом популярних торгових марок. Для транспортування контрафакту зловмисники «прикривалися» волонтерським автомобілем і документами.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинили діяльність зловмисників, які налагодили виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих світових брендів.

До складу злочинної групи входили 13 осіб віком від 24 до 66 років. Протиправну діяльність вони здійснювали упродовж 2024-2025 років на території шести областей та міста Києва.

Кіберполіцейські встановили близько 20 вебсайтів та кілька телеграм-каналів, які зловмисники використовували для продажу контрафакту по всій території України. В одному з регіонів своєї діяльності для безперешкодного транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв зловмисники використовували волонтерські документи та автомобіль з логотипом «Червоного хреста».

Правоохоронці провели понад півсотні обшуків в цехах, складських приміщеннях, поліграфії, місцях мешкання фігурантів та в транспортних засобах на території семи регіонів держави. Вилучено документацію, чорнові записи, картонні пакування з логотипами відомих торгових марок, а також спирт і готову фальсифіковану продукцію.

За попередніми оцінками, загальна сума завданої правовласникам матеріальної шкоди перевищує 5 мільйонів гривень.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.