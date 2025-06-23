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Війна

Російські ракетоносії “застрягли” в чорноморських портах

Російські ракетоносії “застрягли” в чорноморських портах

Російські війська останнім часом активізували діяльність у Чорноморському регіоні, проте наразі не використовують ракетоносії під час атак. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Водночас під час останньої нічної атаки ракетоносії не застосовувалися — ймовірно, через ускладнення роботи на цих позиціях і постійну загрозу ударів українських безпілотників.

Російські кораблі, зокрема вісім носіїв ракет, досі перебувають у порту Новоросійська та не виходять у море на бойове патрулювання.

«Є складнощі в застосуванні носіїв з акваторії. Противник знає про загрозу від наших дронів, тому намагається берегти свої кораблі», — наголосив Плетенчук.

Україна продовжує стримувати Чорноморський флот і враховує потенційні ризики від ракетного озброєння, яке залишилося у ворога.

Теги:

Плетенчукракетоносїї РФ
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