Російські ракетоносії “застрягли” в чорноморських портах

Російські війська останнім часом активізували діяльність у Чорноморському регіоні, проте наразі не використовують ракетоносії під час атак. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Водночас під час останньої нічної атаки ракетоносії не застосовувалися — ймовірно, через ускладнення роботи на цих позиціях і постійну загрозу ударів українських безпілотників.

Російські кораблі, зокрема вісім носіїв ракет, досі перебувають у порту Новоросійська та не виходять у море на бойове патрулювання.

«Є складнощі в застосуванні носіїв з акваторії. Противник знає про загрозу від наших дронів, тому намагається берегти свої кораблі», — наголосив Плетенчук.

Україна продовжує стримувати Чорноморський флот і враховує потенційні ризики від ракетного озброєння, яке залишилося у ворога.