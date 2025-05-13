Росія зміцнює ППО в Криму, послаблюч інші напрямки

Ворог активізував розгортання систем протиповітряної оборони (ППО) на тимчасово окупованому Кримському півострові, намагаючись утримати контроль над стратегічною територією, - заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, інтенсивність розміщення ППО в Криму вища, ніж у більшості регіонів Росії. Кремль розглядає півострів як символічно важливий та стратегічно необхідний об’єкт, однак це рішення має побічні наслідки: посилення оборони Криму відбувається за рахунок ослаблення інших напрямків.

«Це чіткий сигнал: Росія бачить Крим як головну точку тиску й намагається його втримати будь-якою ціною», — зазначив речник.

В той же час, окупанти стикаються з дефіцитом високотехнологічних компонентів, зокрема мікроелектроніки, які використовуються для виготовлення або ремонту сучасних систем ППО. Це ускладнює відновлення знищеної техніки, що була виведена з ладу силами оборони України.

Попри постійні удари та втрати, Росія продовжує запускати дрони-камікадзе саме з території Криму, використовуючи перевірені маршрути та стартові позиції, що перебувають під щільним захистом ППО. Українські сили регулярно знищують ці пускові платформи та бойові позиції, але Росія відновлює їх і перекидає додаткові ресурси.