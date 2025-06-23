«Пекельна лотерея»: російська ракета знищила квартиру Тараса Тополі

Сьогоднішній масований удар РФ по Києву не лише забрав життя мирних мешканців, а й перетворив на руїни домівки українських митців. Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя повідомив, що балістична ракета зруйнувала квартиру, в якій він жив разом із дружиною — співачкою Оленою Тополею (Alyosha).

«Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Olena Topolia квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані», — написав музикант.

За словами Тополі, його родині диво врятувало життя — усі залишились неушкодженими. Але трагедія торкнулася мешканців будинку навпроти.

«На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…», — зазначив артист.

Ракетна атака, за попередніми даними, забрала щонайменше п’ять життів, ще понад два десятки людей отримали поранення. У столиці та на Київщині зруйновані житлові будинки, офіси, об'єкти критичної інфраструктури.