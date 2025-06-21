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Спорт

Вдруге поспіль Магучіх поступилася своїй головній конкурентці Оліслагерс на етапі Діамантової ліги-2025

Вдруге поспіль Магучіх поступилася своїй головній конкурентці Оліслагерс на етапі Діамантової ліги-2025

У Парижі вчора відбувся восьмий етап Діамантової ліги-2025.

Зіркова українська легкоатлетка Ярослова Магучіх стала другою в секторі для стрибків у висоту з результатом 1,97 м. Перемогу здобула австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс, показавши результат 2,00 м.

Зазначимо, що минулого тижня в Стокгольмі 23-річна Магучіх також стала другою, програвши Оліслагерс.

Нагадаємо, минулого сезону Ярослава встановила новий світовий рекорд дисципліни (2,10 метра), виграла золото Олімпіади-2024 у Парижі, а також посіла перше місце на чемпіонаті Європи.

У нинішньому сезоні 23-річна Магучіх виграла два етапи Діамантової ліги, чемпіонат Європи в приміщенні, а також престижні комерційні турніри в Досі і Токіо.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

жінкиЯрослава Магучіхстрибки у висотуНікола Оліслагерс
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