"Той, хто б’є британців": фани Британії дали Усику гучне прізвисько

Відомий британський промоутер Френк Воррен заявив, що попри те, що Олександр Усик уже переміг сімох британських боксерів, у Великій Британії його люблять і поважають. Про це він розповів в інтерв’ю порталу "Чемпіон".

– Ми називаємо його Brit Basher - у сенсі "той, хто б’є британців". Але фанати захоплюються Усиком. Він справжній воїн, який змушений виступати за межами рідної країни через війну. На "Вемблі" його зустрінуть чудово. Він це заслужив, - сказав Воррен.

Промоутер також назвав досягнення українця феноменальними:

"Олімпійське золото, об’єднані титули в крузервейті без поразок, і тепер - чемпіонство у гевівейті. Це видатний кар'єрний шлях".

ForUA.com нагадує, 21 вересня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться реванш Усика з Даніелем Дюбуа. Ажіотаж навколо бою шалений: за три дні фанати розкупили 65 тисяч квитків зі 90 тисяч доступних.