Речник ватажка рашистів Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москва нібито володіє «стратегічною перевагою» у війні з Україною та не збирається нею поступатися заради 30-денного перемир’я.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.
«Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося й продовжуватимемо просуватися», — сказав Пєсков.
Він також заявив, що ані США, ані Велика Британія з Францією не погодилися припинити постачання зброї в Україну, на чому наполягала Росія для перемир’я. Пєсков додав, що нібито «у цьому й полягає проблема».
Нагадаємо, напередодні лідер рашистів Владімір Путін пригрозив Україні, що «ситуація погіршиться», якщо вона не буде домовлятися «за стамбульськими принципами».
Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.
Загалом документ містить 31 пункт, зокрема росіяни вимагають:
- виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;
- «міжнародного визнання» російської окупації цих областей та Криму;
- нейтралітету України;
- обмеження чисельності Збройних сил України;
- надання російській мові статусу офіційної;
- законодавчу заборону на «героїзацію та пропаганду нацизму» тощо.