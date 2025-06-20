Речник ватажка рашистів Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москва нібито володіє «стратегічною перевагою» у війні з Україною та не збирається нею поступатися заради 30-денного перемир’я.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.

«Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося й продовжуватимемо просуватися», — сказав Пєсков.

Він також заявив, що ані США, ані Велика Британія з Францією не погодилися припинити постачання зброї в Україну, на чому наполягала Росія для перемир’я. Пєсков додав, що нібито «у цьому й полягає проблема».

Нагадаємо, напередодні лідер рашистів Владімір Путін пригрозив Україні, що «ситуація погіршиться», якщо вона не буде домовлятися «за стамбульськими принципами».

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.

Загалом документ містить 31 пункт, зокрема росіяни вимагають: