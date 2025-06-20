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Війна

Кремль не збирається втрачати свою "стратегічну перевагу" заради перемир'я

Кремль не збирається втрачати свою "стратегічну перевагу" заради перемир'я

Речник ватажка рашистів Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москва нібито володіє «стратегічною перевагою» у війні з Україною та не збирається нею поступатися заради 30-денного перемир’я.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.

«Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося й продовжуватимемо просуватися», — сказав Пєсков.

Він також заявив, що ані США, ані Велика Британія з Францією не погодилися припинити постачання зброї в Україну, на чому наполягала Росія для перемир’я. Пєсков додав, що нібито «у цьому й полягає проблема».

Нагадаємо, напередодні лідер рашистів Владімір Путін пригрозив Україні, що «ситуація погіршиться», якщо вона не буде домовлятися «за стамбульськими принципами».

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.

Загалом документ містить 31 пункт, зокрема росіяни вимагають:

  • виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей; 
  • «міжнародного визнання» російської окупації цих областей та Криму;
  • нейтралітету України; 
  • обмеження чисельності Збройних сил України; 
  • надання російській мові статусу офіційної;
  • законодавчу заборону на «героїзацію та пропаганду нацизму» тощо.
 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Владімір ПутінДмітрій Пєсковперемир'я
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