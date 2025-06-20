З третього поверху будівлі ТЦК у Харкові випав безрозсудний чоловік

На Харківщині в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вночі військовозобов’язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі.



Як повідомляє у фейсбуці Харківський ОТЦК та СП, це сталося «під час спроби втечі» та з «власної необережности».



Зазначено, що через падіння чоловік отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер і голови, його доставили до медичного закладу.

За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій вчинено не було, а інцидент стався «винятково через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров’я», зазначає Харківський ОТЦК та СП.

У Сухопутних військах стверджували, що всі наявні порушення з боку ТЦК та СП не залишаються «без належної оцінки й контролю».

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».