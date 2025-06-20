Небезпечний альянс: Китай став ключовим постачальником для російського ВПК

Китай перетворився на основного постачальника для російської військової машини, і, за даними The Economist, Пекін вже почав постачати агресору летальну зброю. Це значно посилило можливості Кремля у війні проти України та викликає серйозне занепокоєння на Заході.

Видання зазначає, що з 2023 року Китай надає Росії різні види підтримки. Це включає постачання важливих компонентів озброєнь та цивільних безпілотних літальних апаратів, які ворог активно використовує на фронті.

Поставки Китаю включають:

- Деталі та комплектуючі, необхідні для виробництва та ремонту російської військової техніки;

- Цивільні безпілотні літальні апарати (БПЛА): Ці дрони, попри свою "цивільну" природу, активно використовуються Росією для розвідки, корегування вогню та навіть як ударні засоби на фронті.

Видання наводить конкретні докази цієї співпраці. Наприклад, безпілотники, які були використані цього року російськими військами, мали антени китайського виробництва. Особливо показовим є аналіз одного із зразків, де з п'ятнадцяти компонентів лише два були американськими, а решта – переважно китайськими. Це свідчить про глибоку інтеграцію китайських поставок у виробничий ланцюжок російського ВПК та прагнення РФ зменшити залежність від західних технологій, замінюючи їх китайськими аналогами.

Підтримка Китаю дозволяє Росії обходити міжнародні санкції та продовжувати війну проти України. Постачання летальної зброї, якщо ці дані The Economist підтвердяться іншими джерелами, може кардинально змінити баланс сил на фронті та призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Ця інформація підкреслює зростаючу роль Китаю у підтримці військових зусиль Росії та викликає занепокоєння щодо глобальної безпеки.