Учора українське суспільство отримало сенсаційне зізнання: легендарний розслідувач Денис Бігус, виявляється, не просто борець за правду, а "гласний позаштатний працівник Служби безпеки України". Цю несподівану новину він сам і повідомив, очевидно, під тиском "викривального" депутатського ока Олексія Гончаренка.

Таємниці "позаштатного" агента: грошей нуль, зате є посвідчення

Як із притаманною йому прямотою пояснив сам "агент" Бігус, його посвідчення належить департаменту військової контррозвідки (ДВКР) СБУ. Це, виявляється, дає йому "в усіх сенсах ніх*я, окрім можливості за потреби працювати з якимись штуками та інколи відвідувати якісь місця". Пан Бігус також підкреслив, що грошей йому не платять, "броні" від мобілізації не дають, у резерв не вносять, страховки теж нема. Просто "підключається, коли потрібен". Це ж майже як волонтер, тільки з посвідченням.

Нюанси редакційної політики

Пан Бігус таож не забув відмести брудні інсинуації пана Гончаренка про те, що його співпраця з СБУ пов'язана з історією про стеження та наркотики. Це ж зовсім інший департамент стежив, не той, що посвідчення видав! "Блть, допомагаю військовій контррозвідці у війні воювати. Компромат, я ..бу. Ну, блть, подивися новини, чим вона (військова контррозвідка — ред.) займається. П..дець", — емоційно висловився Бігус.

Редакційна політика Bihus.Info, за його словами, теж залишиться незмінною. "Коли хтось з СБУ робить х..ню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати… А коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу", — запевнив Бігус. Тобто, якщо контррозвідка буде "х..ню робити", чекайте розслідування, а якщо "воювати війну" — чекайте допомоги. Здається, все логічно.

ТЦК у прольоті

На закид Гончаренка про відсутність розслідувань щодо ТЦК, Бігус гордо заявив, що він їх "не боїться", бо... відвоював два роки! Хоча, як тут не згадати Гончаренка, який, схоже, сумнівається у видатних бойових подвигах Бігуса, адже ТЦК чомусь "півтора року не бачить цього видатного вояка".

Наостанок, Бігус детально розповів, як він "займався війною" від Київщини до Запоріжжя, і що служба в патрульній поліції дозволила йому звільнитися у листопаді 2023 року. Все ж таки, як зручно, коли є "оформлені документи на обліку", але без "броні" і без "внесення в якісь резервні списки".

І наостанок...

Олексій Гончаренко вже відреагував на відео Бігуса, "привітавши" його зізнання та знову висловивши сумніви щодо взаємин журналіста з ТЦК: "[Бігус] сказав, що після звільнення зі служби ТЦК не боїться. А ну чого б боятися, коли ТЦК просто півтора року не бачить цього видатного вояка. Ну тобто “унікальна людина з бойовим досвідом“ ТЦК не цікавить, їм цікавіше когось бусифікувати. Ага, повірили", — написав депутат.