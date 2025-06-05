Денис Бігус відповів Гончаренкові: іди на фіг

Засновник розслідувального проєкту Bihus.info Денис Бігус записав публічну відповідь народному депутатові Олексію Гончаренку. Той закликав журналістів розкрити своїх донорів, щоб написати їм листа через матеріал Bihus.info.

У відеозверненні Денис Бігус відповів, що Bihus.Info підтримують близько пів мільйона людей — судячи, зокрема, зі статистики YouTube, розсилки, списку платних підписників тощо.

«І я, вибачайте, не дуже сильно знаю, як всіх звуть. Що тут відповісти? Якщо народний депутат звертається до мене як до фізичної особи — то іде він нафіг. А якщо він під „проєктом“ має на увазі онлайн-медіа, то онлайн-медіа взагалі не в тому переліку, у кого депутат може щось питати. Тобто, Гончаренко знову пішов нафіг», — сказав він.

Бігус зазначив, що заяву Гончаренка можна було б трактувати як тиск на медіа.

Він також наголосив, що донори медіа не впливають на його контент та не можуть щось погоджувати.

«І я, і редакція робимо те, що вважаємо правильним, ми не підлаштовуємося під донорів. І навіть не те, що вважає правильним аудиторія […] Спільнота проєкту — це тисячі людей. Мені не потрібні донорські гроші, щоб періодично нагадувати аудиторії, що ти — мерзенна політична гнида. Конкретно мені, щоб вважати Олексія Гончаренка політичним пристосуванцем, популістом, навіть гроші спільноти не потрібні», — сказав Бігус.

Депутат Олексій Гончаренко відповів Бігусу, що «вже почав переписку з європейцями»: «За ідею записати відео — хвалю. І оголосити, що це було не розслідування, а блог — також. Але це не спрацює».

12 травня на YouTube-каналі Bihus.Info опублікували сюжет про народного депутата від фракції «Європейська Солідарність» Олексія Гончаренка. У ньому, зокрема, депутата звинувачували у «хайпожерстві», а також у «гречкосійстві», маючи на увазі відкриття «Гончаренко-центрів» у всій Україні.

Журналісти також навели інформацію від руху «ЧЕСНО», який розповідав, що одним із жертводавців цих центрів є підприємець Олег Бахматюк, якому НАБУ і САП у 2022 році разом із Романом Насіровим повідомили про підозру. Йдеться про справу про одержання 5,5 мільйона доларів та понад 21 мільйона євро неправомірної вигоди на відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Також Гончаренка критикували за те, що він голосував проти продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Після цього Гончаренко звернувся до редакції розслідувального проєкту Bihus.Info з проханням надати інформацію про фінансування. Наприклад, він вимагає від журналістів надати інформацію про бюджет організації, середню заробітну плату та основних донорів.

Він також заявив, що хоче написати листа донорам Bihus.Info та запитати, «чи погоджували вони вихід „розслідування“ про президента Комітету ПАРЄ та члена Бюро ПАРЄ».

Гончаренко також натякнув, що журналісти в сюжеті про нього порушили журналістські стандарти, не взявши в нього коментар, а також додав, що у Європі будуть «дуже здивовані, на що йдуть їхні гроші».

«Я ж казав, що я в цій школі — завуч із виховної роботи. У класі в нас новий учень — Денис. Будемо виховувати! Цю справу ми любимо, вміємо й практикуємо», — написав депутат.