Радбез ООН проведе екстрене засідання, – Сибіга

20 червня ввечері Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через останні жорстокі атаки РФ на Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр подякував президентству Гайани та іншим партнерам за те, що підтримали прохання України.

– Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора і посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони, – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що вже минуло 100 днів з того моменту, як Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню. Це могло б стати першим кроком до справжнього миру. Але Росія відкидає цю пропозицію і продовжує нападати на мирних людей.

За словами глави МЗС, тільки тиск може змусити Кремль “вибрати мир замість війни”. Він також зазначив, що російська агресія проти України як і раніше становить серйозну загрозу для стабільності в усьому світі.

Сибіга підкреслив, що ситуація з безпекою в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні взаємопов’язана, адже режими в Росії, Ірані та Північній Кореї діють спільно, намагаючись підірвати міжнародний мир і безпеку.

– Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам, – закликав Сибіга.