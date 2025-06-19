Мбаппе пропустив гру на клубному чемпіонаті світу через хворобу

Нападник "Реал" Мадрид Кіліан Мбаппе був госпіталізований через гострий гастроентерит.

Інформацію підтвердила пресслужба клубу в офіційній заяві, передає The Guardian.

У зв’язку з хворобою він пропустив стартовий матч мадридців на клубному чемпіонаті світу проти "Аль-Хіляль", який завершився нічиєю 1:1 у середу, 18 червня.

— Наш гравець Кіліан Мбаппе страждає на гострий гастроентерит і був госпіталізований для проходження низки обстежень і відповідного лікування, — йдеться у заяві клубу.

Після матчу головний тренер мадридців Хабі Алонсо заявив, що Мбаппе переніс серйозну вірусну інфекцію, і його стан буде оцінено перед наступною грою, яка відбудеться в неділю проти Пачуки.

ForUA.com нагадує, молодіжний чемпіонат Європи з футболу-2025 серед команд до 21 року запланований на 11-29 червня у Словаччині. Серед 16 учасників турніру – збірна України.

Матчі відбуватимуться на восьми стадіонах словацьких міст, серед яких Братислава, Кошице, Трнава, Жиліна, Нітра, Дунайська Стреда, Пряшів та Тренчин.

На стадії групового етапу всі учасники поділені на групи, по чотири команди у кожній. За регламентом, з кожного квартету до стадії 1/4 фіналу вийдуть по дві найкращі команди.