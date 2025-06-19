Російська делегація планує прибути до Стамбула для продовження переговорів щодо припинення вогню після 22 червня. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Делегація РФ буде готова прибути до Стамбула для продовження переговорів після 22 червня", – повідомила Захарова, додавши, що "конкретні терміни нового раунду переговорів будуть визначені та озвучені найближчим часом".

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх висловлювань російського диктатора Володимира Путіна про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на "фінальному етапі переговорного процесу". Водночас, Путін відмовився визнавати Зеленського легітимним представником для укладення будь-яких домовленостей, що викликає сумніви щодо справжніх намірів Кремля щодо переговорів.

Наразі українська сторона не надала офіційних коментарів щодо ймовірного відновлення переговорів та термінів прибуття російської делегації.