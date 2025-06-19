У Києві змінили маршрути кількох видів громадського транспорту після атаки РФ

Сьогодні, у четвер, 19 червня, у Києві діють тимчасові зміни у русі громадського транспорту. Коригування маршрутів стали наслідком масштабної атаки Росії, що відбулася 17 червня. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Зокрема, вже відновлено рух трамваїв маршруту №15.

Однак, для інших маршрутів діють тимчасові обмеження та зміни:

Автобуси №14Т наразі курсують лише до вулиці Василенка.

Автобуси маршруту №2 тимчасово слідують за схемою: вулиця Шалімова — вулиця Чумака — бульвар Вацлава Гавела — далі згідно з основним маршрутом.

Рух автобусів №9 організовано в такий спосіб: вулиця Валерія Скакуна — вулиця Шалімова — вулиця Чумака — вулиця Волноваська — і далі за звичайною схемою.

У «Київпастрансі» закликають пасажирів слідкувати за оновленнями та вибирати альтернативні маршрути за потреби. Інформація про зміни може оновлюватися, тому рекомендується перевіряти актуальний стан руху транспорту перед поїздкою.