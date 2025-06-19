Танкова хвиля: РФ готує “великий прорив” на Донбасі

Російські війська відновили масштабні механізовані атаки на Торецькому напрямку, що може свідчити про нову пріоритетну ціль для наступу окупаційної армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, росіяни провели механізовану атаку щонайменше взводного рівня західніше Яблунівки, із застосуванням трьох бронемашин та чотирьох всюдиходів. Ще одна атака чисельністю до роти була зафіксована поблизу Костянтинівки, де українські сили знищили щонайменше 15 одиниць важкої техніки та 8 транспортних засобів ворога.

«Російські механізовані атаки на Торецькому напрямку можуть вказувати на те, що російське військове командування має намір віддати пріоритет саме цьому сектору фронту», — зазначають у ISW.

У звіті наголошується, що з зими 2024–2025 років російські війська значно скоротили використання бронетехніки через втрати та успішну роботу українських FPV-дронів. Через це окупанти все частіше покладаються на цивільні транспортні засоби, мотоцикли та всюдиходи для проведення наступальних дій.

Нова активність біля Торецька та Костянтинівки свідчить про:

- спробу переломити фронт на Донеччині саме на цій ділянці;

- ризикову ескалацію з боку РФ — попри втрати техніки та людей;

- ймовірну зміну оперативного фокуса після часткової невдачі на Куп’янському та Покровському напрямках.

Торецьк, як і Костянтинівка, розташовані на критично важливому відрізку оборони в Донецькій області. Втрата цього плацдарму може створити коридор до тилових українських позицій та загрожувати стабільності всієї південнішої ділянки фронту.

З огляду на дедалі більшу активність армії РФ у цьому районі, ISW вважає, що Україні слід очікувати нових хвиль штурмів і значного тиску з боку противника найближчими днями.