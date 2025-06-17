﻿
Головне

Окупанти намагаються взяти Костянтинівку в кільце

Окупанти намагаються взяти Костянтинівку в кільце

На Донецькому напрямку тривають запеклі бої: російські війська намагаються взяти місто Костянтинівка у кільце, атакуючи з трьох напрямків. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, ворог вже давно намагається прорвати українську оборону навколо Костянтинівки. Якщо раніше основні зусилля противника були зосереджені на Торецькому, Краматорському та Часовоярському напрямках, то зараз окупанти активізували наступ з Покровського.

«Зараз вони намагаються зайти з Покровського напрямку, через трасу Покровськ–Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої», — розповів Трегубов.

Він наголосив, що саме на цьому напрямку зосереджено найбільше російських сил, що підтверджує прагнення противника замкнути кільце навколо міста та перерізати шляхи постачання.

Нагадаємо, Костянтинівка має стратегічне значення для оборони Слов’янська та Краматорська. Захоплення міста дозволило б росіянам створити передумови для подальшого наступу вглиб підконтрольної Україні території Донеччини.

Теги:

війна в Україніситуація в Костянтинівці
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Злочин над неповнолітньою: На Закарпатті затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні
Надзвичайні події 16.06.2025 22:13:56
Злочин над неповнолітньою: На Закарпатті затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні
Читати
Брюсель не повинен втручатися в енергетичну політику країн, – Сійярто
Свiт 16.06.2025 21:54:39
Брюсель не повинен втручатися в енергетичну політику країн, – Сійярто
Читати
Якщо Україна хоче вступити до ЄС – ми підтримуємо це рішення, – Фіцо
Полiтика 16.06.2025 21:35:46
Якщо Україна хоче вступити до ЄС – ми підтримуємо це рішення, – Фіцо
Читати

Популярнi статтi