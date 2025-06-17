Окупанти намагаються взяти Костянтинівку в кільце

На Донецькому напрямку тривають запеклі бої: російські війська намагаються взяти місто Костянтинівка у кільце, атакуючи з трьох напрямків. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, ворог вже давно намагається прорвати українську оборону навколо Костянтинівки. Якщо раніше основні зусилля противника були зосереджені на Торецькому, Краматорському та Часовоярському напрямках, то зараз окупанти активізували наступ з Покровського.

«Зараз вони намагаються зайти з Покровського напрямку, через трасу Покровськ–Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої», — розповів Трегубов.

Він наголосив, що саме на цьому напрямку зосереджено найбільше російських сил, що підтверджує прагнення противника замкнути кільце навколо міста та перерізати шляхи постачання.

Нагадаємо, Костянтинівка має стратегічне значення для оборони Слов’янська та Краматорська. Захоплення міста дозволило б росіянам створити передумови для подальшого наступу вглиб підконтрольної Україні території Донеччини.