Масований наступ триває: під Покровськом окупанти горять разом із технікою

Протягом минулої доби Сили оборони України зафіксували близько 140 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найгарячіше — на Покровському напрямку, де ворог здійснив 40 атак.

Втрати ворога під Покровськом:

- 184 знищених окупанти, з них 95 — безповоротні;

- знищено броньовану машину, 10 авто, 8 мотоциклів, 34 дрони, станцію РЕБ, 4 термінали супутникового зв’язку;

- уражено 2 вогневі позиції та транспортер.

Окупанти здійснили 32 авіаудари, скинули 43 керовані авіабомби, застосовано 982 дрони-камікадзе, зафіксовано 3634 обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

Найгарячіші напрямки фронту:

Північно-Слобожанський і Курський – 28 боїв, 7 авіаударів, 192 обстріли.

Південно-Слобожанський – 8 атак у районах Вовчанська, Липців, Довгенького.

Лиманський – 14 штурмів, ще один бій триває.

Краматорський – відбито 13 атак, два бої тривають.

Торецький – 15 штурмів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки.

Новопавлівський – 15 атак, авіаудари по Ольгівці та Новодарівці.

Гуляйпільський, Оріхівський, Придніпровський – точкові бої, удари по Успенівці, Щербаках, Львовому.

Генштаб наголошує: попри масовані штурми та постійний тиск, українські захисники стримують наступ і завдають противнику суттєвих втрат у живій силі й техніці. Найбільший тиск — на східному фронті, де росіяни щодня втрачають сотні людей.