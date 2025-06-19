Стратегія Путіна: мільйони життів за тактичні дрібниці

Росія втратила понад мільйон військових, а натомість отримала лише тактичні сантиметри на фронті. Її модель формування армії є нестійкою і дедалі глибше руйнує економіку. Про це заявив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

«Незрозуміло, де Росія візьме черговий мільйон людей», — зазначив експерт у кулуарах саміту Американсько-Української робочої групи у Вашингтоні. «Модель базується на одноразових виплатах понад $30 тисяч за підписання контракту, але це вбиває фіскальну і монетарну систему РФ».

Баррос підкреслив, що війська Кремля щодня просуваються на десятки метрів, іноді — сотні. Але це не стратегічний прорив, а виснажливе «перемелювання» людей заради піару. «Росія обмінює оперативно важливі ресурси — живу силу, техніку, гроші — на мізерні тактичні успіхи», — каже аналітик ISW.

Російська економіка вже відчуває системну втому. Мільярдні витрати на контрактників, дрони, ракети та підтримку окупаційного контингенту в Україні виснажують бюджет, а попереду — поглиблення кризи.

Навіть залежність від Ірану, за словами Барроса, є вразливістю Кремля. У випадку масштабної ескалації на Близькому Сході Москва ризикує втратити підтримку Тегерана — стратегічного постачальника технологій для дронів.

Однак, за оцінками ISW, вже передано достатньо ноу-хау, щоб Росія самостійно виробляла понад 5 000 ударних БПЛА на місяць — зокрема, на заводі в Єлабузі (Татарстан). «Навіть якщо Іран зникне з карти, дрони вже запускаються в серці РФ. І це — проблема, яка не зникне сама», — наголосив Баррос.