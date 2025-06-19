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Суспiльство

Погода 19 червня: переважно без опадів, до +30°

Погода 19 червня: переважно без опадів, до +30°

Поле підвищеного атмосферного тиску зумовить погоду без опадів у більшості областей України. Лише на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Закарпатті та в Карпатах відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу, повідомляють синоптики. Там можливий невеликий короткочасний дощ і гроза.

Вітер зі заходу та північного заходу у південних і східних областях вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с. Температура повітря +25-30°, на заході та півночі країни 20-25°; в Карпатах +16-21°.

В Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер - переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у Києві +22-24°, в області  +20-25°.

Теги:

погода 19 червня
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