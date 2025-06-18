﻿
Спорт

Мудрика звинуватили у порушенні антидопінгових правил

Мудрика звинуватили у порушенні антидопінгових правил

Футбольна асоціація (ФА) Англії висунула звинувачення вінгеру збірної України та Челсі Михайлу Мудрику у порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє The Telegraph.

24-річний футболіст тимчасово відсторонений ФА, оскільки його проба А дала позитивний результат на мельдоній. Наразі гравець отримав офіційне звинувачення у вживанні допінгу.

"Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів", – розповів речник ФА.

Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спортуМихайло Мудрик
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україну не згадають у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ
Полiтика 18.06.2025 16:03:43
Україну не згадають у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ
Читати
Вибори в Україні: Стефанчук анонсував "унікальне" голосування
Полiтика 18.06.2025 15:49:26
Вибори в Україні: Стефанчук анонсував "унікальне" голосування
Читати
РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією
Війна 18.06.2025 15:29:52
РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією
Читати

Популярнi статтi