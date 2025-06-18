Медичні вантажі для лікарень Харківщини, Вінниччини та Києва передали БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль і Віта Присяжнюк

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» передала медичні вантажі до 12 лікарень у Києві, Вінницькій та Харківській областях. Ініціаторами гуманітарної місії стали співзасновниця фонду Віта Присяжнюк та Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров’я нації.

«Наші лікарі не повинні думати, де знайти чистий халат чи рукавички. Їхнє завдання — рятувати життя. Все інше ми маємо закривати в тилу. Саме тому ми швидко реагуємо на запити і привозимо те, що справді потрібно», — зазначає Віта Присяжнюк.

Медичні вантажі сформовано відповідно до реальних запитів лікарень — з урахуванням їхніх навантажень, профілю і нагальних потреб. Благодійники доставили у лікарні операційні набори, хірургічні та витратні матеріали, інструменти, халати, перев’язувальні засоби та обладнання для щоденної роботи з пораненими і важкими пацієнтами.

Це допомога, що дозволяє лікарям не витрачати сили на пошуки найнеобхіднішого, а зосередитись на головному — лікуванні.

Цю місію вдалося реалізувати завдяки об’єднанню зусиль із партнерами: Благодійним фондом Дениса Парамонова, фондом Eltech Trust, Асоціацією взаємодопомоги Amar Ucraïna та Inca Mallorca Solidaria, Fundación Europeos con Ucrania, Revival Foundation DC, Lifeable, Art of Saving Lives, Олексієм Юренком та Ігорем Коржем.