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Популярна 55-літня ведуча американських кулінарних шоу була знайдена мертвою

Популярна 55-літня ведуча американських кулінарних шоу була знайдена мертвою

Енн Баррелл, шеф-кухарка та телеведуча, чия життєрадісна поведінка на телеекрані зробила її улюбленою фігурою в Food Network, померла. Їй було 55 років.

Баррелл померла у вівторок вранці в своєму будинку в Нью-Йорку.

Сім'я Баррелл повідомила в заяві, наданій Food Network, що її "світло випромінювало далеко за межі тих, кого вона знала, торкаючись мільйонів по всьому світу".

"Хоча її більше немає з нами, її тепло, дух і безмежна любов залишаються вічними", - йдеться в заяві.

Причин смерти не було вказано.

Прессекретар Департаменту поліції Нью-Йорка повідомив CNN, що офіцери відповіли на виклик, пов'язаний із Баррелл близько 7:50 ранку вівторка.

"Коли офіцери прибули, вони спостерігали 55-річну жінку без свідомости і без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Розслідування триває.

Баррелл була легендарним шеф-кухарем, однією з найпопулярніших зірок Food Network, з'явившись у кількох серіях кулінарних шоу, включаючи «Найгірші кухарі в Америці», «Залізний шеф-кухар Америки», «Розшукується шеф-кухар з Енн Барелл» і «Найкраще, що я коли-небудь їв».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

смертьЕнн Барреллкулінарне шоу
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