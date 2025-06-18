Літній наступ: дві ключові цілі Кремля на фронті

Попри розмови про можливість мирних переговорів, Росія активізує наступальні дії на фронті. Кремль не відмовляється від планів окупації нових українських територій, а нова фаза бойових дій улітку лише підтверджує ці наміри.

Як розповів військовослужбовець Сил тероборони ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко, російське командування переслідує щонайменше дві стратегічні цілі на літо–осінь 2025 року.

Перша мета — повне захоплення Донецької області. Ворог концентрує зусилля саме там, сподіваючись досягти тактичних успіхів попри великі втрати.

Друга мета — виснаження українських сил оборони на всіх напрямках. Росія посилює тиск не лише на Донеччині, а й на Сумщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. Кремль застосовує всі доступні засоби — від авіації до дронів-камікадзе.

Одним із похідних завдань, за словами Мусієнка, є спроба створити буферну зону в прикордонних районах Сумщини. Утім, ці намагання безуспішні — українські війська ефективно стримують просування.

Також росіяни концентрують значні сили на Покровському напрямку, намагаючись вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей. Мета — дестабілізувати українську логістику та створити "сіру зону" для пропагандистських заяв про нібито "успішне розширення зони бойових дій".

«Фізично на території Дніпропетровщини ворога немає. Але він продовжуватиме тиснути на цей напрямок, щоби створити ілюзію просування», — зазначив Мусієнко.

Крім того, аналітик попередив: у найближчий час Кремль може посилити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Тим часом у Генштабі повідомляють, що найзапекліші бої тривають під Костянтинівкою. Російські війська намагаються оточити місто з трьох боків — зокрема з боку Покровська. Однак ЗСУ продовжують стримувати ворога і не дозволяють йому закріпитися.