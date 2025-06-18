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Спорт

Олімпіада-2026: Франція замінить РФ у хокеї

Олімпіада-2026: Франція замінить РФ у хокеї

Чоловіча та жіноча збірні Франції з хокею виступлять на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії замість Росії. Це підтвердили на офіційному сайті Французької федерації хокею.

Через повномасштабне вторгнення в Україну російські команди не допускаються до міжнародних змагань, проте Росія утримує очки у рейтингу IIHF за своїм посівом минулих років. Це дозволяє їй зберігати місце у першій вісімці.

Така висока позиція дозволяла росіянам вийти на Олімпіаду-2026 за світовим рейтингом. Але у травні президент IIHF Люк Тардіф підтвердив, що відсторонення не скасують, тому Росія не виступить на хокейному турнірі у Мілані.

Росіян на обох турнірах на Олімпіаді-2026 замінять команди Франції, які відібрались на Олімпіаду-2026 як збірні, що посіли другі місця у відбіркових турнірах.

Список учасників Олімпійських ігор-2026 з хокею

Чоловіки

  • Група А: Канада, Швеція, Швейцарія, Італія;
  • Група В: Фінляндія, Німеччина, Чехія, Данія;
  • Група С: США, Словаччина, Латвія, Франція.

Жінки

  • Група А: Канада, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія;
  • Група В: Японія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція.

На Олімпійських іграх чоловіча збірна Франції грала десять разів, востаннє у 2002 році. Водночас жіноча збірна Франції дебютує на Олімпіаді-2026.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ОлімпіадахокейНовини спорту
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