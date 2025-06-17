У центрі Житомира чоловік убив жінку, а сам застрелився

В Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера вдень 17 червня попередньо сталася стрілянина із загиблими. Про це повідомляють житомирські телеграм-канали і користувачі соцмереж.

За словами кореспондентки Суспільного, очевидці розповіли, що чули чотири постріли.

"Зі слів свідків, є двоє загиблих: жінка в машині і чоловік на вулиці. Подія відбулася біля місцевого кафе. На місці знаходяться кілька поліцейських машин. Була також "швидка", яка згодом поїхала. Місце події правоохоронці загородили огороджувальною стрічкою. Рух транспорту вулицею перекрили", — розповіла кореспондентка Суспільного.

Одна з перехожих жінок розповіла Суспільному, що чула постріли.

"Я гуляла із собакою, йшла додому і почула чотири постріли. Думала, це чи хтось стріляє, чи то дрони якісь були. Хто викликав "швидку" і поліцію, я не знаю", — сказала перехожа, яка стала свідком події.

Ще одна перехожа розповіла Суспільному, що стрілянина сталася десь близько 16:00.

"Я була в магазині, почула постріли — 4 постріли було. Я вийшла, і мені очевидці розповіли, що під'їхало і зупинилося чорне авто. Чоловік з цього авто, не знаю у який спосіб — пострілом чи ні, — але розбив скло автівки. Я так зрозуміла, що він двічі в жінку вистрілив, потім раз — в повітря, після чого вистрілив собі впритул в голову. З того, що я почула від людей, це подружжя — чоловік і дружина. Швидка і поліція приїхали одразу", — розповіла Суспільному одна з перехожих.

В коментарі Суспільному пресофіцерка поліції Житомирщини Іванна Сілецька сказала, що місці події працює слідчо-оперативна група. Всі подробиці від правоохоронців згодом.

Патрульна поліція Житомирської області на сторінці в мережі Facebook повідомила, що у зв'язку із проведенням слідчих дії на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею тимчасово перекрили.

За непідтвердженою інформацією, загиблий чоловік — колишній боєць батальйону «Айдар», юрист Олександр Федосюк.

Повідомляють, що чоловік під’їхав до авто своєї колишньої жінки і вистрілив в неї. Після чого застрелився сам.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у пари був тривалий конфлікт. Дружина Юлія неодноразово зверталася до поліції через погрози, проте справу не відкривали.